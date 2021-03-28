В Мексике, где ранее одобрили законопроект о полной легализации марихуаны, произошла авиакатастрофа. В результате крушения небольшого самолета "Сессна" в граничащим с США северном мексиканском штате Сонора погибли пять пассажиров и пилот. Один человек сумел выжить.

Об этом передает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на прокуратуру штата. Одним из погибших оказался чиновник по экономическому развитию правительства Соноры.

Самолет совершал рейс из города Эрмосильо в штате Сонора в город Тусон американского штата Аризона, он разбилась вскоре после взлета. Начато расследование.

Как сообщала "Страна", в Мексике горят леса, пожар может продлится еще несколько недель. Пострадали уже 80 домов.

Напомним, что в Чернобыльской зоне отчуждения предупредили о начале пожароопасного периода уже с конца марта.