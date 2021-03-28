В течение воскресенья, 28 марта, на всей территории Украины ожидается достаточно теплая погода, однако в понедельник температура снова снизится.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook. Так, по прогнозу 28 марта повсюду будет тепло, от +10 до +15 С. При этом ожидаются дожди в западных и северных регионах Украины. Также осадки возможны в Винницкой и Одесской областях, на остальной территории преимущественно сухо.

В Киеве ближе к воскресному вечеру возможен дождь, 28 марта в столице до +13 градусов.

В понедельник холодный атмосферный фронт принесет понижение температуры сначала в западную часть Украины, до +6+9 градусов. По словам Диденко, похолодание будет кратковременным.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Как сообщала "Страна", в ночь на 28 марта Украина перешла на летнее время. В "Укрзализнице" напоминают, что с 28 марта поезда будут курсировать по летнему времени.

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