На КНР обрушилась песчаная буря. Ожидается, что кроме столицы - Пекина 28 марта она затронет Внутреннюю Монголию, провинции Шаньси, Хэбэй, Ляонин и город Тяньцзинь.

Об этом сообщает РБК.

В большинстве районов столицы Китая под воздействием холодного воздуха ожидается сильный северный ветер. Минимальная видимость составляет около 1000 метров. Буря продлится более 12 часов и ослабнет ночью в воскресенье.

Из-за бури качество воздуха резко ухудшилось, загрязнение достигло опасного для здоровья уровня.

Напомним, 15 марта сильнейшая за 10 лет песчаная буря обрушилась на Пекин. Погибли люди

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