В Украине за минувшие сутки произведено 5 032 госпитализации из-за Covid-19. По состоянию на 28 марта зафиксированы 11932 новых случая заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Данный показатель количества госпитализаций самый высокий с 24 марта. Тогда по всей стране госпитализировали 5 438 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Напомним, 27 марта коронавирусом заболели более 17 тысяч за сутки

Ранее "Страна" писала, что в МОЗ Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом за одни сутки