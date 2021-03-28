В Украине более 5 тысяч госпитализаций из-за Covid-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки произведено 5 032 госпитализации из-за Covid-19. По состоянию на 28 марта зафиксированы 11932 новых случая заболевания.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Данный показатель количества госпитализаций самый высокий с 24 марта. Тогда по всей стране госпитализировали 5 438 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1150), Днепропетровской (1083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Напомним, 27 марта коронавирусом заболели более 17 тысяч за сутки
Ранее "Страна" писала, что в МОЗ Украины ждут 25 тысяч новых зараженных коронавирусом за одни сутки
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