В Индонезии произошел теракт. Террорист-смертник произвел самоподрыв у входа в католический собор. Это произошло утром и совпало по времени с воскресной мессой, на которую обычно приходит много верующих.

Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в индонезийском городе Макассар. Пострадали, как минимум, 10 человек.

Как сообщала "Страна", Лукашенко заявил о задержании группы, которая завезла оружие через Украину и готовила теракты в Беларуси.

Напомним, что теракт и крушение вертолета унесли в Афганистане жизни как минимум 15 человек. В катастрофе воздушной машины спецназа погибли 9 человек.

Также мы писали о том, что в Китае смертник по фамилии Ху взорвал себя и ещё четырех человек в здании местной власти. Трагедия произошла в китайском городе Гуанчжоу.