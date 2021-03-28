Попытка снять с мели контейнеровоз, заблокировавший Суэцкий канал, не увенчалась успехом, судно вновь попробуют освободить в воскресенье во время прилива

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

В субботу вечером собеседник агентства рассказал о планах снять контейнеровоз с мели в ночь на воскресенье во время прилива. По его словам, судно стало сдвигаться при помощи буксиров.

"К сожалению, сегодня не получилось… Сегодня будут проведены дополнительные дноуглубительные работы, попытка будет повторена во время следующего прилива", - сказал источник.

Ранее в администрации канала заявляли, что "информации, когда может быть сдвинуто судно, нет, однако для этого есть позитивные признаки".

В субботу глава администрации Суэцкого канала Усама Рабеа сообщал, что снять контейнеровоз с мели пытаются десять буксиров. Он отметил, что ситуация осложняется размерами судна и числом контейнеров на нем. Число судов, ожидающих прохода через канал, достигло 321.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из Китая в Нидерланды, во вторник сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его и заблокировав движение. Этот канал соединяет Средиземное и Красное моря.

Компания Evergreen, в управлении которой находится контейнеровоз, в пятницу сообщила, что на снятие судна с мели уйдет как минимум два-три дня.