В субботу, 27 марта, из социальной сети Instagram исчезли аккаунты восьмилетней украинской блогерки Миланы Маханец и тринадцатилетнего Паши Пая, вокруг романтических отношений которых недавно вспыхнул скандал.

При переходе по адресам аккаунтов детей открывается сообщение: "К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена". Однако еще в пятницу, 26 марта, блоги были активны.

Причины исчезновения аккаунтов на данный момент неизвестны, Милана и Паша могли удалить их сами, возможно это сделали их родители или страницы заблокировали представители социальной сети.

Напомним, недавно вокруг публичного романа 8-летней Миланы Маханец и 13-летнего Паши Пая вспыхнул громкий скандал. На аккаунтах детей в Instagram появлялись романтические фотографии и видео, на некоторых они даже спят в одной кровати и целуются.

В свою очередь мать Миланы обвинила СМИ в неправильной подаче информации и пригрозила недоброжелателям киберполицией.

Также сообщалось, что восьмилетняя блогерка пожаловалась на то, что родители Паши запретили им общаться. Кроме того она рассказала, что социальные службы запрещают ей спать в одной кровати с мамой.