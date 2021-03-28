Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил высокую смертность от COVID-19 в стране "британским штаммом" коронавируса, который уже распространился по всей Украине.

Об этом глава МОЗ заявил в интервью "Радио Свобода".

"Это совсем другой штамм вируса. Это "британский штамм" вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен", - сказал министр.

По словам Степанова, сейчас у большого количества людей заболевание развивается очень быстро и протекает в тяжелой форме. Также изменился возраст тех, кто тяжело переносит болезнь, - раньше тяжелое течение наблюдалось у тех, кто старше 60 лет, а сейчас и у тех, кому 40 или в промежутке между 30 и 40 годами. По сравнению с ноябрем выросла и заполняемость коек в больнице Украины.

Напомним, ранее в Минздраве заявили, что британский штамм коронавируса появился в Украине еще зимой.

Также "Страна" подробно разбиралась, чем опасен британский штамм коронавируса. Риск смертельного исхода на 67% выше, чем при обычном ковиде.