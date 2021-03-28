В Австрии пожилой мужчина умер через сутки после прививки от коронавируса препаратом Pfizer/BioNtech. Для того, чтобы выяснить, связана ли смерть с препаратом будет проведено вскрытие.

Об этом сообщает Kronen Zeitung.

Инцидент произошел в австрийском округе Хорн. В среду, 24 марта, 88-летний пенсионер получил вторую дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, ночью того же дня он почуствовал себя плохо. Врачи не смогли ему помочь и на следующий день мужчина скончался.

Данных о связи смерти мужчины с прививкой от коронавируса нет, будет проведено вскрытие тела.

Напомним, в Австрии остановлены прививки одной из партий препарата AstraZeneca, причиной стала смерть женщины после прививки.

Также сообщалось, что Австрии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech умер 41 человек. Но связь гибели пациентов с препаратом не была доказана.