Судно-контейнеровоз, перекрывший движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели этой ночью с 27 на 28 марта. Это может произойти во время прилива, сообщил источник "РИА Новости" в администрации канала. По его словам, судно "начало реагировать" на работу буксиров.

"Ожидаю, что корабль будет перемещен сегодня, потому что он начал реагировать… Я думаю, его полностью переместят в середину русла, готовясь к его буксировке, во время наиболее высокого прилива в полночь (00:00 по киевскому времени - Ред.)", - сказал собеседник агентства.

Контейнеровоз "Ever Given" заблокировал Суэцкий канал утром 23 марта. Его длина 400 м, ширина 59 м. Управляющая судном компания утверждает, что причиной стал сильный ветер. По оценкам экспертов, пробка из судов обходится мировой торговле в $6–10 млрд в неделю.

Как сообщала "Страна", при этом накануне директор администрации Суэцкого канала отказался называть срок разблокировки. При этом он подтвердил, что определенные успехи уже достигнуты.

Напомним, в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за суэцкого ЧП.