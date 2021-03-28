В субботу, 27 марта, в Барселоне во время пандемии коронавируса провели концерт с участием пяти тысяч зрителей, которые сдали тесты на Covid-19. Цель мероприятия - проверить, насколько безопасно проводить такие массовые шоу.

Об этом пишет The Guardian.

Концерт испанской группы "Love of Lesbian" получил специальное разрешение органов здравоохранения страны. Людям, которые контактировали с зараженными коронавирусом, тем кто страдает сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями рекомендовали не приходить на мероприятие.

Желающие посетить концерт, которые уже приобрели билеты, в день мероприятия должны были сдать быстрый тест на антиген в одном из указанных пунктов, отрицательный результат теста - обязательное условие для входа.

Во время концерта было разрешено не соблюдать социальную дистанцию, но нельзя было снимать маску. Все билеты продали заранее, их цена составила 28 евро, в эту сумму входил и тест на коронавирус, а также маска, которую выдавали на входе.

Спустя несколько недель после мероприятия команда сравнит показатель заболеваемости среди 5 000 зрителей и среди населения в целом, чтобы выяснить, не наблюдается ли большая заболеваемость среди посетивших концерт.

Это второй подобный эксперимент. В декабре в подобном мероприятии участвовали 500 человек.

Напомним, многие украинские артисты уже возобновили свои гастроли, "95 квартал" дает по два концерта в день, а Тина Кароль собирает полные залы.

Также сообщалось, что в Киеве мартовский концерт группы "Кино" перенесли на полгода из-за ситуации с коронавирусом.