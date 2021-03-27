В преддверии внеочередного заседания Рады, назначенного на 30 марта, один из нардепов от "Слуги народа" решил слетать в теплые страны.

Так, читатели "Страны" прислали фото нардепа Андрея Холодова, который прилетел в Дубай.

Сам Андрей Холодов сообщил "Стране", что запланировал заранее свой отпуск в ОАЭ.

"Моя поездка была запланирована задолго до того, как было объявлено о внеочередном заседании ВР", - заявил нам нардеп. Также он не стал называть отель, где будет жить и сколько стоит поездка, но ответил на вопрос, с кем отправился в отпуск.

"Предпочитаю не разглашать своих планов, связанных с проживанием и перемещением, в целях безопасности. На ваших фото видно, что я с сыном. Это могу подтвердить", - отметил Холодов. На вопрос, будет ли вносить в декларацию свой отдых, ответил следующее: "Я прилетел рейсовым самолётом, эконом-классом. Такие расходы декларированию не подлежат. Если итоговая сумма расходов по этой поездке будет требовать декларирования - я обязательно это сделаю", - сообщил Холодов.

При этом другой нардеп от "Слуги народа" Макс Бужанский сообщил, что на внеочередной сессии парламента "будут рассматриваться 13 достаточно сложных и объёмных вопросов".

Напомним, мы разбирались, почему в Раде хотят резко увеличить налоги на добычу руды. Металлурги жалуются, что уже второе за период карантина повышение ренты (в 2020 году ставки подняли на 50%) не лучшим образом скажется на отрасли и на экспорте.

Также "Страна" анализировала почему Тимошенко заявляет о коалиции со "Слугой народа", хотя ее там не хотят.