В субботу, 27 марта, в столице Чехии Праге, где с 1 марта власти ужесточили карантин из-за ухудшения эпидемической ситуации, прошла несанкционированная акция протеста против локдауна. В ходе митинга был ранен сотрудник полиции.

Об этом сообщает представитель полиции республики Виолета Сиржиштова, пишет "Интерфакс".

"Двое участников несанкционированного митинга на Вацлавской площади, который был вскоре после начала распущен, спровоцировали нападение на полицейского. Страж порядка получил ранения", - заявила Сиржиштова.

Согласно ее словам, нападавшими были мужчина и женщина, их уже задержали и предъявили обвинения в нападении на сотрудника полиции. В случае, если суд признает их виновными, правонарушители могут попасть в тюрьму. Как именно был ранен полицейский - неизвестно.

Уточняется, что митинг прошел в центре Праги, на Вацлавской площади и в нем участвовали сорок человек, которые требовали отменить карантинные ограничения, в частности комендантский час и ограничения на передвижения.

Напомним, во время зимнего локдауна в Чехии в Праге тысячи людей вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

Также сообщалось, что в январе протестующие против карантина в Чехии принесли к дому премьера гроб, зажженные свечи и унитаз.