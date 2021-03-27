В США очередное огнестрельное ЧП. Здесь, в Филадельфии ссора в баре переросла в стрельбу, в результате семеро человек получили ранения. Трое из них госпитализированы в критическом состоянии.

Об этом сообщает Philadelphia Inquirer.

Инцидент произошел после того как между посетителями завязался конфликт, который выплеснулся на улицу и после чего прогремели выстрелы. Предполагаемого стрелка уже задержала полиция, семеро раненых доставлены в больницу, трое из которых в тяжелом состоянии. На месте стрельбы обнаружили 21 гильзу.

Напомним, ранее в американском штате Колорадо неизвестный начал стрелять в супермаркете. В результате погибли десять человек, один из них был полицейским. Подозреваемого задержали. После этого президент США Джо Байден объявил пятидневный траур по погибшим.

Также сообщалось, что трое людей погибли в результате стрельбы в Хьюстоне. Мотивы стрелявшего неизвестны.