В Киеве на фоне роста числа инфицированных коронавирусом Covid-19 может грянуть коллапс медицинской системы. Сегодня, 27 марта, 20 автомобилей "скорой помощи" застряли в очереди на передачу пациентов больнице №12.

По данным очевидцев, больница просто забита больными. Пациентов кладут даже в столовой. Видео и подробности происходящего опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.

"Более 20 автомобилей скорой помощи стоит в очереди, чтобы попасть в 12-ю больницу. Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В середине больнице ситуация не намного лучше - мест уже нет, ставят кровати в столовой", - сообщили очевидцы.

Как сообщала "Страна", в Киеве за сутки c Covid-19 и пандемией госпитализировали больше полутысячи человек. За последние 24 часа из-за коронавируса скончались 39 пациентов.