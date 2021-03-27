Ученые выяснили, что уже к концу текущего столетия длительность лета на Земле увеличится до полугода, а зима будет продолжаться всего два месяца. Такие изменения могут привести к негативным последствиям для людей и природы.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на исследования ученых.



Согласно результатам нового исследования изменений климата, которые провели восемь ученых из Китая, с 1952 года до 2011 года средняя продолжительность лета увеличилась на 17 дней (с 78 до 95 дней). При этом зима, весна и осень стали короче.

Главный руководитель группы исследователей Юпин Гуань, физик-океанолог в Государственной лаборатории тропической океанографии при Академии наук Китая, считает, что если длительность времен года изменится, это принесет негативные последствия и растения и животные будут должны адаптироваться к изменениям.

"Если ничего не изменится, до конца столетия весна и лето будут начинаться на месяц раньше, чем это было в 2011 году, а осень и зима будут начинаться на полмесяца позже. Это приведет почти к полугоду лета и менее двум месяцам зимы в 2100 году", - выяснили ученые.

Ученые уверяют, что такие тенденции будут продолжаться, пока в мире не уменьшится количество выбросов парниковых газов.

Напомним, Билл Гейтс назвал глобальное потепление одной из главных угроз человечеству после коронавируса.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск обещает второй всемирный потоп, если не остановить глобальное потепление.