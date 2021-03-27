Спасатели предупредили о значительной опасности схода лавин на Закарпатье и паводков в Волынской области. Непогода ожидается в воскресенье, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"28 марта в связи со снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - рассказали спасатели.

Кроме того, 27-29 марта при дальнейшем повышении уровней воды в реке Стырь возможно затопление коммунальной дороги и хозяйственных построек, дворов в Маневицком районе Волынской области (уровень опасности желтый).

Напомним, что в Украине завтра, 28 марта, ожидается потепление. Местами воздух прогреется до +15 градусов. Однако на западе и в столице страны возможны кратковременные дожди.

Как сообщала "Страна", февраль 2021 года стал самым холодным в мире за последние семь лет. Количество осадков в феврале колебалось в разных частях земного шара.

Также стало известно, что согласно опросу 9% украинцев не верят в глобальное потепление.