В США готовят засекреченные виртуальные военные учения, целью которых будет проработать сценарии реакции американских военных на неожиданную агрессию со стороны России и Китая.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники в Пентагоне.

На данный момент виртуальная военная игра стала главным приоритетом для председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли. Именно он возглавит эти учения.

По сценарию игры у американских противников будут вымышленные имена, а сами сценарии будут отражать жизненные ситуации. Среди таких ситуаций могут быть "крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой, агрессия Китая в Южно-Китайском море и даже вторжение на Тайвань".

Напомним, Пентагон завершил разработку дешевых дронов, которые могут роем атаковать ПВО России.

Также сообщалось, что Пентагон разрабатывает план по быстрому уничтожению китайских кораблей и русских танков.