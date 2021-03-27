Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в четвертый раунд на турнире WTA1000 в Майами. Призовой фонд турнира составляет $3 260 190.

В матче третьего круга украинка обыграла первую ракетку России Екатерину Александрову, передает УНИАН.

В первом сете Свитолина победила на тайбрэйке, а во второй партии выиграла более уверенно - 6:4. Свитолина играла против Александровой в третий раз и одержала третью победу.

Следующей соперницей нашей теннисистки станет победительница встречи Петра Квитова (№10 рейтинга WTA) - Йоханна Конта (№18).

Турнир в Майами - шестой, на котором Свитолина выступает в 2021 году.

Как сообщала "Страна", Элина Свитолина вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes.

Напомним, что на турнире в Мельбурне она зачехлила ракетку после четвертого круга.