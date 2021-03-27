Президент России Владимир Путин готовился к проявлению побочных симптомов после прививки от коронавируса Covid-19, которую он сделал на минувшей неделе. На всякий случай на прикроватной тумбочке у него лежал градусник.

"Я, на всякий случай, положил к себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник", - сказал Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", кадры которого опубликованы на сайте канала.

При этом Владимир Путин отметил, что все подробности его вакцинации знает только его личный врач.

Президент России сделал первую часть прививки от коронавируса во вторник, 23 марта. После вакцинации пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо.

Какой именно прививкой вакцинировали президента, не сообщается. В Кремле лишь подчеркивали, что это российская вакцина. "Все надежные и хорошие", - сказал Песков.

Как сообщала "Страна", в России произвели уже несколько партий третьей вакцины от коронавируса "КовиВак".

В августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса "Спутник V", разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи.

В октябре была зарегистрирована вакцина "ЭпиВакКорона" от российского научного центра "Вектор".