На границе Украины с Беларусью украинские пограничники задержали троих контрабандистов, которые несли из соседней республики медицинские препараты производства РФ. Документов при нарушителях не было.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Пограничный наряд отдела "Вичевка" во время патрулирования заметил группу из трех человек, которые несли на плечах пакеты. Пограничники немедленно приняли меры по задержанию правонарушителей", - говорится в сообщении.

Мужчины пытались незаконно пересечь границу и несли из Беларуси российские медикаменты, ни у одного из них не было при себе документов. Удалось установить личности контрабандистов, ими оказались граждане Украины, жители Ровенской области. Сотрудники ГПСУ составили административные протоколы, медикаменты переданы в полицию.

Напомним, на Закарпатье поймали группировку контрабандистов-подводников. Они собирались переправлять сигареты.

Также сообщалось, что контрабандисты переправляли наркотики на Донбасс через Россию в детских игрушках и колясках