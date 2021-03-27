В Нью-Йорке (США) начали выдавать т. н. "паспорта вакцинации", которые предоставляют уже привитым людям. Оно выглядит в виде приложения для смартфона Excelsior Pass.

С помощью таких цифровых "паспортов" можно будет беспрепятственно участвовать в массовых мероприятиях и передвигаться по США. Об этом сообщает USA Today.

Специальное приложение Excelsior Pass содержит данные о вакцинации гражданина или о недавнем отрицательном тесте на Covid-19. Скачать Excelsior Pass на смартфоны или другие устройства можно уже с пятницы.

После идентификации в приложении привитый человек получает код-пропуск, работающий по принципу электронных билетов.

Пропуск уже с понедельника, 29 марта, будет действовать для десятков выставочных, художественных, развлекательных площадок. Также наличие "паспортов вакцинации" позволит гражданам США увеличивать количество приглашенных на свадьбу или на другие мероприятия.

"Паспорта вакцинации" в Нью-Йорке финансируются из бюджета штата и были созданы на цифровой платформе IBM с использованием технологии блокчейн.

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