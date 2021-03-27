На Международной космической станции сделали фотографии контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и полностью заблокировал движение в Суэцком канале.

Соответствующие снимки обнародовал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков в своем Twitter-аккаунте.

"Вот так это выглядит с борта Международной космической станции. Видно, как буксиры пытаются сдвинуть гиганта с места", - написал космонавт.

Напомним, 23 марта в 07:40 по местному времени (совпадает с киевским) судно Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, которое направлялось из КНР в Роттердам, село на мель в южной части Суэцкого канала. Таким образом канал оказался заблокированным. Точные сроки, когда контейнеровоз удастся снять с мели пока неизвестны.

"Страна" подробно анализировала, как блокада Суэцкого канала бьет по мировой экономике и Украине.