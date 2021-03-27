Наставник футбольной сборной Украины Андрей Шевченко провел пресс-конференцию, посвященную воскресной игре отбора на ЧМ-2022 с Финляндией.

"Очень приятно снова сыграть в Киеве. Нам будет не хватать полных трибунах НСК "Олимпийский". Но все равно хочу сказать спасибо фанатам. Для нас очень важна ваша поддержка", - так начал наставник нашей команды.

- Увидим ли мы в поединке с Финляндией на поле Артема Довбыка?

- Мы проведем сегодняшнюю тренировку, посмотрим, в каком состоянии будут находиться ребята. У нас в распоряжении достаточно игроков. Вечером определимся с той группой футболистов, которая будет готовиться к матчу и попадет в заявку. Довбык - один из тех исполнителей, которые на данный момент готовятся к поединку. Уже потом примем решение.

- Вы оставили Андрея Лунина и Дмитрия Резника вне заявки на игру с Францией. Пропустят ли они и следующие матчи?

- Мы вызвали большое количество игроков, в частности, в связи с ситуацией с коронавирусом, пригласили больше вратарей. Для тренера нелегкая задача - оставлять игроков вне заявки. Решение я буду принимать сегодня вечером, посмотрим. Я доволен игрой нашей команды с Францией, Бущан сыграл очень хорошо.

- Дадите вы шанс проявить себя нескольким вратарям сборной в мартовских матчах, которые остались и цена результата в которых очень высока?

- Вы правы в том, что перед нами стоит важная задача. В официальных играх у нас нет возможности для экспериментов. Для этого нужны товарищеские матчи. На данный момент мы будем выбирать игрока, который лучше готов, находится в лучшей психологической форме.

- Предварительные поединки Украины против Финляндии были непростыми. Тогда наши футболисты получали много желтых карточек. Вы сейчас будете обращать внимание на это?

- Сборная Финляндии заслуживает очень большого внимания и уважения. Команда в последние годы показывает превосходные результаты. Она прошла квалификацию, попала на Евро-2020. Сбалансированная команда, которая имеет хороших исполнителей. Мы знаем их сильные стороны. У нас есть определенный план на игру. Поединок будет непростым, мы это понимаем. По собственному опыту знаю, что будет очень много борьбы и единоборств. Кто больше их выиграет, тот и будет ближе к успеху.

Как сообщала "Страна", ранее Андрей Шевченко рассказал, за счет чего удалось сыграть вничью с Францией.

Напомним, что экс-игрок "Динамо" Каха Каладзе госпитализирован из-за нарушения кровоснабжения мозга.