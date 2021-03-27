В Славянске Донецкой области 10-летний мальчик упал с недостроя и скончался в результате полученных травм. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Трагедия произошла в пятницу, 26 марта.

"Мальчик погиб в результате падения с высоты. Полицией начато досудебное расследование", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, около 18:30 в полицию Славянска поступило сообщение от врача скорой помощи о гибели 10-летнего мальчика. Предварительно установлено, что парень вместе со своим товарищем играли на территории садового общества, где пострадавший упал с недостроя.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст.115 с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала "Страна", ранее в Славянске дали 15 лет тюрьмы владельцу порностудии, насиловавшему детей. Всего установлено 19 несовершеннолетних жертв злоумышленника.

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