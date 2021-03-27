Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что Украина почти в два раза отстает от плана вакцинации населения от коронавируса, и частично в этом виновата организация работы пунктов иммунизации.

Об этом глава МОЗ сообщил в эфире "Радио Свобода" в субботу, 27 марта.

По словам Степанова, на данный момент Украина отстает от намеченного ранее плана вакцинации населения против Covid-19 в 1,8 раза. Одной из причин министр назвал организационные моменты.

"Там - не успели, а там - "у нас не было желающих", "а мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца", "не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+", "а мы решили, что мы будем постепенно это открывать", "а у нас дала сбой система - мы не смогли отгрузить вакцину", - рассказал Степанов о том, что ему отвечают на вопросы о причинах неотлаженного процесса вакцинации.

Напомним, президент Владимир Зеленский также отметил отставание Украины от плана вакцинации и попросил политиков внимательнее относится к тому, что они говорят о вакцине в публичном поле.

Также сообщалось, что согласно данным на 27 марта первую дозу вакцины от коронавируса получили 192 тысячи украинцев.