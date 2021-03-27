Народный депутат от партии "Батькивщина" Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook сообщил, что с его сыном произошло ЧП и опубликовал фото пострадавшего мальчика с серьезными травмами.

Однако в комментарии "Стране" он не стал раскрывать детали инцидента, так как "охраняет свою личную жизнь", но ещё раз высказал благодарность врачам.

"При всем уважении к СМИ, я сохраняю свою личную жизнь. Всем спасибо за уважение, все нормально, все будет хорошо. Медики, на которых сейчас идёт давление со всех сторон, в этой ситуации... Я просто хочу сказать: "Уважаемые медики, работайте спокойно. Мы вас любим и уважаем. Лично я очень благодарен, что вы адекватно отреагировали на мою личную проблему". При этом они не знали, что это ребёнок депутата. Я благодарен медикам", - сообщил нам нардеп.

В комментариях к своему посту он написал, что сын пострадал в аварии.

Фото: facebook.com/Kucherenko2020

Как сообщала "Страна", в этот же день в Киеве произошло масштабное ДТП и возникла пробка на Набережно-Крещатицкой. При этом личности участников и пострадавших в ДТП неизвестны.

Напомним, что в больницах Украины находятся более 43 тысяч больных Covid-19.