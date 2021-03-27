В "Укрзализныце" рассказали, как ходят поезда в те регионы Украины, которые попали в "красную" зону карантина по состоянию на субботу, 27 марта.

Об этом пресс-служба компании сообщила в своем Telegram-канале.

Пассажирские перевозки в "красной" зоне проходят по следующему сценарию:

Черниговская область: "красная зона" с 00:00 29 марта. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся.





Николаевская область: до 1 апреля включительно ограничений высадки-посадки не будет.





Львовская область: высадка-посадка пассажиров не ограничена до 30 марта включительно.





В Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях ограничения высадки-посадки не вводили.

В то же время, в Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях ограничения на продажу билетов и высадку-посадку пассажиров продлили до 6 апреля. Однако назначено восемь специальных рейсов в направлении Буковины и Закарпатской области. В Ровненской и Черкасской области ограничения не вводились, поскольку они не были переведены в "красную" зону.

Напомним, с 27 марта "Укрзализныця" пустила спецрейсы в Закарпатскую и Черновицкую области.

Также сообщалось, что в "УЗ" решили продлить приостановку движения поездов на в "красные" области на западе Украины.