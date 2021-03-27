Администрация Suez Canal Authority (SCA) пока не может назвать точных временных сроков завершения операции по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, заблокировавшего Суэцкий канал. Но прогресс в этом уже есть.

Об этом заявил на пресс-конференции директор SCA Усама Рабиа, как передаёт Коммерсант.

"Спекулировать относительно даты окончания операции по снятию корабля бесполезно, здесь играют роль много факторов, в том числе реакция корабля на операцию. В пятницу вечером винт судна начал работать после простоя в несколько дней", - сказал директор SCA.

По его словам, в операции участвуют не менее 10 буксиров, а работы по снятию севшего на мель в Суэцком канале контейнеровоза идут круглосуточно, без перерывов. А тем временем количество судов, ждущих прохода через Суэцкий канал, достигло уже 321.

"Дноуглубительные корабли закончили работу на месте инцидента, теперь его пытаются вытащить 10 наших буксиров", - сообщил Рабиа. По словам директора SCA, дно канала в этом районе достигает 24 м, но ближе к берегам глубина гораздо меньше.

Причин инцидента несколько, нельзя исключать человеческий фактор, также сказал он. "Документы, как водится в таких случаях, все скопированы и имеются у нас. Расследование может выявить ошибку капитана или штурманов на судне", - заявил Усама Рабиа. - Песчаная буря с сильными ветрами в день инцидента - это не основные причины".

Никакого ущерба экологии из-за инцидента нет, также сообщил директор SCA.

"Слава Богу, пострадавших и погибших в результате инцидента нет, загрязнение воды не зафиксировано", - заявил Рабиа.

Как сообщала "Страна", операторы морских грузовых перевозок повели свои суда вокруг мыса Доброй Надежды вместо Суэцкого канала.

Напомним, в Украине прогнозируют рост тарифов на перевозки из-за ЧП в Суэцком канале.