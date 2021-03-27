В воскресенье, 28 марта, на Западе Украины и в Киеве будет идти дождь, остальную часть страны ждет теплая погода без осадков. В некоторых городах столбики термометров поднимутся до 14 градусов тепла.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

Согласно прогнозу синоптиков, в западных регионах Украины днем, а в большинстве областей и ночью, будет идти дождь. Температура днем будет колебаться между +7 и +12 градусами, ночью похолодает до +2...+5.

На востоке страны ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем прогнозируется +9...+11 градусов, ночью будет значительно холоднее - от 1 градуса мороза до 2 тепла.

В южных областях Украины температура днем будет +10...+15 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +2...+4.

В Киеве в воскресенье днем пройдет дождь и температура воздуха будет +11...+13 градусов, ночью осадков не ожидается и похолодает до +2...+4.

Напомним, февраль-2021 стал самым холодным в мире за последние семь лет.

Также "Страна" сообщала, какая погода будет в Украине в течение следующего месяца.