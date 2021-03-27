Американская фармацевтическая компания Pfizer начала клинические испытания вакцины от коронавируса для детей в возрасте до 11 лет. Первыми прививку получили девятилетние девочки-близнецы.

Об этом пишет Insider.

Испытание препарата на младших детях - продолжение масштабного исследования Pfizer по тестированию вакцины для детей в возрасте от 12 до 15 лет, результаты которого обнадежили компанию.

Кроме Pfizer вакцину от коронавируса для детей тестируют также компании Moderna (начала в марте) и AstraZeneca (начала испытания в феврале). Испытания будет проходить с тремя разными дозами (10, 20 и 30 микрограммов) среди 144 детей со всего мира. При этом взрослые получают 30 мкг препарата с интервалом 21 день.

Участники будут разделены на три возрастные группы: от 5 до 11 лет, от 2 до 4 лет, и самые маленькие - от шести месяца до двух лет. Специалисты наблюдают за побочными эффектами и вырабатываемыми антителами.

После того, как определят самую безопасную и эффективную дозировку в испытаниях примут участие уже 4 500 детей, треть из которых получит плацебо, а остальные - вакцину. Результаты исследования ожидают во второй половине текущего года.

Напомним, Pfizer хочет производить вакцину от коронавируса в Индии.

Также сообщалось, что Срок поставки в Украину первой партии вакцины Pfizer отложили с апреля на конец мая.