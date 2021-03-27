Стало известно имя одного из четырех погибших бойцов ВСУ под Шумами
Достоянием общественности стало имя одного из четверых бойцов Вооруженных Сил Украины, которые погибли под Шумами 26 марта. Одного из погибших звали Максим Абрамович и ему только недавно исполнилось 27 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Дубровицкого городского совета в Facebook.
"Максим учился в Дубровицкой ООШ №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы "Боевого гопака" и представлял нашу Дубровицу на различных соревнованиях. Учился в Харьковском университете. С 2017 по 2020 год проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО", - рассказали в пресс-службе.
В декабре прошлого года он снова пошел в армию, 26 марта парень погиб. Он был родом из города Дубровица Ровенской области, 17 марта бойцу исполнилось 27 лет.
Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных. Еще двое были ранены. В ответ в так называемой "ДНР" сообщили, что не открывали огонь, а служащие ВСУ подорвались на минах.
Как погибли четверо украинских военных и почему на Донбассе идет обострение конфликта подробно разбиралась "Страна".