Достоянием общественности стало имя одного из четверых бойцов Вооруженных Сил Украины, которые погибли под Шумами 26 марта. Одного из погибших звали Максим Абрамович и ему только недавно исполнилось 27 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Дубровицкого городского совета в Facebook.

"Максим учился в Дубровицкой ООШ №2, был хорошим учеником, активным спортсменом, воспитанником школы "Боевого гопака" и представлял нашу Дубровицу на различных соревнованиях. Учился в Харьковском университете. С 2017 по 2020 год проходил службу в Вооруженных Силах по контракту и принимал участие в боевых действиях в зоне АТО", - рассказали в пресс-службе.

В декабре прошлого года он снова пошел в армию, 26 марта парень погиб. Он был родом из города Дубровица Ровенской области, 17 марта бойцу исполнилось 27 лет.

Напомним, 26 марта Украина заявила, что из-за обстрела под Шумами в Донецкой области погибли четверо украинских военных. Еще двое были ранены. В ответ в так называемой "ДНР" сообщили, что не открывали огонь, а служащие ВСУ подорвались на минах.

Как погибли четверо украинских военных и почему на Донбассе идет обострение конфликта подробно разбиралась "Страна".