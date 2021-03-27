В субботу, 27 марта не проводилось ранее анонсированное Кравчуком внеплановое экстренное заседание подгруппы по безопасности в рамках Трёхсторонней контактной группы (ТКГ).

Тем не менее инцидент с гибелью военнослужащих ВСУ на Донбассе обсуждается на уровне политических советников Нормандского формата, рассказал спикер ТКГ Алексей Арестович. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

"Было принято решение не проводить сегодня экстренное внеочередное заседание подгруппы по безопасности для обсуждения инцидента с гибелью военнослужащих ВСУ 26 марта в Донецкой области в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований.

Во-первых, поскольку в настоящее время ситуация о недопущении военной эскалации обсуждается на уровне политических советников Нормандской четверки, где Украину представляет Андрей Ермак, а, во-вторых следующее заседание подгруппы по безопасности должно пройти по плану через два дня - в следующий вторник. Поэтому мы приняли решение взять паузу в два дня и дождаться планового заседания", - заявил Арестович.

По его словам, консультации на уровне политических советников Нормандского формата будут продолжаться ещё два дня.

"Таким образом, к моменту следующего заседания ТКГ может быть выработано какое-то решение в сфере недопущения обострения и сохранения режима прекращения огня", - добавил он.

Кроме того, спикер ТКГ добавил, что в настоящее время на месте инцидента в Донецкой области в районе населённого пункта Шумы, где 26 марта погибли 4 украинских военнослужащих, находится главнокомандующий вооружённых сил Украины Руслан Хомчак.

"Президент ожидает его доклада", - сообщил Арестович.

Как сообщала "Страна", вчера четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

"Страна подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.