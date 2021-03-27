Глава российской государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин считает, что призывы к терраформированию планет являются лишь предлогом для вывода в космос ядерного оружия. Ранее к этому призывал глава компании SpaceX Илон Маск.

Об этом Рогозин написал в своем Telegram-канале.

"Тот, кто призывает к "терраформированию" Марса или иных планет, прекрасно понимает, что это лишь предлог для вывода в космос ядерного оружия, которое если и пригодится, то только для того, чтобы "терраформировать" нашу Землю. Причём навсегда", - написал глава "Роскосмоса".

Терраформирование планеты - это изменение климатических условий на ней таким образом, чтобы она стала пригодна для жизни животных и растений Земли.

Напомним, в декабре 2020 года Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс. По его словам это займет максимум шесть лет, а если условия будут благоприятными, то и четыре года.

Также сообщалось, что Илон Маск планирует построить полностью независимый от Земли город на Красной планете.