Во вторник, 30 марта, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины, народные избранники рассмотрят тринадцать вопросов, но проекта постановления с осуждением погрома на Банковой среди них нет.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал соответствующее распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады. Среди законопроектов, которые собираются рассмотреть народные депутаты:

пакет законов по добровольной детинизации активов и доходов,





законопроект о воинском учете,





законопроект о помощи на период карантина (речь идет об обещанных ранее 8 тысячах гривен).

Напомним, ранее Разумков анонсировал два возможных внеочередных пленарных заседания парламента 30 марта. Однако, по словам спикера, парламентарии планировали заслушать отчеты силовых ведомств о беспорядках во время акции протеста сторонников радикала Сергея Стерненко.

Также сообщалось, что Рада может собраться на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. В "Слуге народа" допустили, что его могут провести уже 2 апреля.