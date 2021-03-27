Во второй половине дня 27 марта в Киеве произошло масштабное ДТП. В результате оказалась заблокировано дорожное движение на Набережно-Крещатицкой улице.

В ДТП попали сразу три автомобиля, среди которых есть Audi и Lexus. Об этом передает корреспондент "Страны".

Из-за заблокированного ДТП дорожного движения возникла пробка. Многие водители вышли из машин "на перекур" из-за невозможности проехать.

Фото: Страна

Как сообщала "Страна", в Николаевской области сегодня же произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения грузовика и такси три человека погибли на месте. Начато расследование.

Ранее стало известно, что под Киевом пьяный водитель влетел в фуру и погиб на месте. Авария произошла на житомирской трассе.