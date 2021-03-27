Экстренное заседание рабочей подгруппы по вопросам безопасности минской ТКГ из-за недавней гибели украинских военных на Донбассе может состояться уже сегодня, 27 марта.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" сообщил глава украинской делегации ТКГ Леонид Кравчук. Экстренное заседание инициировала делегация Украины.

В ходе заседания, по словам Кравчука, будет рассмотрен вопрос эскалации ситуации на Донбассе.

"Подгруппа по вопросам безопасности вчера официально обратилась к госпоже Хайди Грау - модератору переговоров и представительнице ОБСЕ в ТКГ - экстренно созвать заседание подгруппы, на котором проанализировать ситуацию и принять соответствующие меры... Вчера мы получили предварительное согласие. И, несмотря на то, что сегодня суббота, нам сообщили, что такое заседание может состояться", - сказал Кравчук.

Как сообщала "Страна", Верховная Рада соберется сразу на два внеочередных заседания 30 марта. Одно из них созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что ранее представитель России Дмитрий Козак предложил обязать Киев зафиксировать письменную позицию по выполнению Минских соглашений.