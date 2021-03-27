В субботу, 27 марта, в Беларуси, где в этот день были анонсированы акции протеста оппозиции, за административные нарушения задержали более ста человек.

Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова, пишет РИА "Новости".

"По последней информации, которой я располагаю, а это информация по состоянию на 16.00, более 100 человек были доставлены в территориальные органы внутренних дел за нарушения административного законодательства", - сказала Чемоданова.

Однако она уточнила, что большая часть были задержаны за одиночные пикеты и административные нарушения, а несанкционированных массовых мероприятий в Беларуси зафиксировано не было.

Напомним, 27 марта в Минске были замечены колонны спецтехники, которые стягиваются к центру.

Также сообщалось, что акции протеста в Беларуси начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа и продолжались несколько месяцев.

После этого милиция Беларуси, в соответствии с указом президента Александра Лукашенко, создала базу данных об участниках протестных акций.