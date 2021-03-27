В субботу, 27 марта, вскоре после взятия под стражу по делу о создании незаконного вооруженного формирования, экс-комбата Семена Семенченко направили в больницу. При этом адвоката к задержанному не пускают, сообщает его юридический защитник Влад Добош.

"К Семену Семенченко в больницу не пускает конвой, а конвою приказал (не пускать - Ред.) какой-то начальник, мотивируя тем, что суббота выходной день и у них инструкция. Раз так, то у нас КПК и ст.397 УК. Подал заявление о вмешательстве в работу защитника", - заявил адвокат.

Фото: facebook.com/VadyslavDobosh

Накануне суд отправил за решетку Семена Семенченко - бывшего командира батальона "Донбасс". Его арестовали по делу о создании незаконного вооруженного формирования.

Мы разбирались, как из комбатов Семен Семенченко стал подозреваемым и был отправлен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ЧВК Семена Семенченко обслуживала интересы Игоря Коломойского.