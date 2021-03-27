В ближайшие недели в Украину поступит вторая партия вакцины от коронавируса китайского производителя Sinovac Biotech, а ранее подписанный контракт предполагает получение почти 2 млн. доз препарата.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, пишет пресс-служба Офиса главы государства в субботу, 27 марта.

"Кроме Китая, вакцину от Sinovac используют уже 18 стран мира. В частности Турция, где прививки ею получили президент Эрдоган и патриарх Варфоломей", - добавил Зеленский.

Напомним, вечером в четверг, 25 марта, в международный аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Однако ожидалась первая поставка еще в феврале.

Ранее "Страна" подробно писала, что известно о китайской вакцине "CoronaVac", которая приехала в Украину.