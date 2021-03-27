Утром в субботу, 27 марта, на 140 км автодороги Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись грузовик Renault Magnum и автомобиль Opel Vectra. Об этом сообщает полицейская пресс-служба.

В результате ДТП 36-летний водитель такси и двое его пассажиров погибли на месте, 61-летний водитель другого транспортного средства не пострадал.

"Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие гибель нескольких лиц", - сообщили в полиции.

На месте ДТП работают правоохранители, медики и спасатели, которые деблокируют тела из покорёженного транспорта. Причины и обстоятельства ДТП еще выясняются.

Фото: mk.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", пьяный водитель врезался в фуру, где погиб с двумя пассажирами. Также пострадали соседние автомобили.

В другом ДТП на полном ходу столкнулись Audi и Mitsubishi.