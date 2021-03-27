Министр юстиции Украины Денис Малюська попробовал повторить работу британского художника Бэнкси, которую тот сделал в знаменитой Редингской тюрьме, и нарисовал ее копию на стене уже украинской тюрьмы, выставленной на продажу.

Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

Малюська рассказал, что Редингскую тюрьму закрыли в 2013 году, а в 2019 выставили на продажу. Министр добавил, что тюрьму так и не продали, хотя она имеет большую историческую память - в ней удерживался писатель Оскар Уайльд. Однако в этом году Бэнкси оставил в ней свой рисунок. Именно его и решил воспроизвести Малюська.

"Banksy vs. Minister of Justice. Кто круче?", - подписал он видео.

"В марте этого года известный британский художник, который рисует просто шедевральные граффити, нарисовал там заключенного, который пытается сбежать. Вероятно, что это как раз был Оскар Уайльд. Я далеко не Бэнкси, рисовал последний раз в школе, но я попробую сделать что-то подобное и в нашей тюрьме, которую мы выставили на продажу", - сказал Малюська и отправился с лестницей к стене, где начал рисовать.

"Как видите, Бэнкси из меня не вышло, но результатом я доволен", - подытожил министр.

Вот, что у него получилось.

А вот оригинал.

Отметим, что само видео можно посмотреть только на странице Малюськи в Facebook, так как на него поставили защиту.

Напомним, 17 февраля министр юстиции Украины Денис Малюська объявил о том, что на аукцион выставлена первая украинская тюрьма. Таким учреждением в Украине стал Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Однако уже в марте сообщалось, что первый аукцион по продаже тюрьмы в Украине не состоялся. Малюська объяснил "Стране" в чем причина провала.