Двух раненых на Донбассе украинских бойцов удалось госпитализировать в Харьков, медики оценивают их состояние как тяжелое и средней тяжести.

Об этом рассказал начальник регионального отделения информагентства Минобороны ArmiaInform в Харьковской области Виталий Саранцев, передает "Укринформ".

"В приемное отделение Военно-медицинского клинического центра Северного региона были доставлены двое военнослужащих в среднем и тяжелом состоянии. Оба пациента имеют осколочные и пулевые ранения", - рассказал он.

По его информации, военнослужащим дополнительно сделали компьютерную томографию, сейчас определяется последующее лечение.

Напомним, вчера четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

"Страна подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.