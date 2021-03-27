В субботу, 27 марта, Министерство здравоохранения опубликовало список новых карантинных зон в Украине, где 13 из 24 областей оказались в "красном" списке (сегодня туда добавили Ровенскую и Черниговскую области).

Это должно было привести к введению локдауна на территории всей Украины, поскольку ранее в МОЗ заявляли, что это произойдет, когда 13 регионов станут "красными".

Однако уже через несколько часов ведомство опубликовало обновленную таблицу, в которой вместо 13 красных зон осталось лишь 10.

Из списка убрали Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их отнесли к оранжевой зоне.

В свежей таблице Минздрава от 27 марта в красной зоне Киев и 9 областей:

Киев Киевская область Житомирская область Закарпатская область Ивано-Франковская область Львовская Николаевская Одесская Сумская Черновецкая

Отметим, что это случилось уже после того, как комиссия ТЭБ и ЧС приняли решение о введении карантинных правил "красной зоны" в Черниговской области с понедельника.

При этом ссылка на таблицу, которую обнародовали утром (с "красными" Черниговской и Ровенской областями), не открывается:

Однако, если сравнить данные в сохранившемся скриншоте, то они не отличаются - все цифры по превышению госпитализаций и эпидпорога, что могли дать основания для внесения в красную зону остались такими же, но в министерстве сменили просто цвет зонирования по этим двум областям с красного на оранжевый.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 регионов.