В субботу, 27 марта, Министерство здравоохранения опубликовало список новых карантинных зон в Украине, где 13 из 24 областей оказались в "красном" списке (сегодня туда добавили Ровенскую и Черниговскую области).
Это должно было привести к введению локдауна на территории всей Украины, поскольку ранее в МОЗ заявляли, что это произойдет, когда 13 регионов станут "красными".
Однако уже через несколько часов ведомство опубликовало обновленную таблицу, в которой вместо 13 красных зон осталось лишь 10.
Из списка убрали Ровенскую, Черкасскую и Черниговскую области. Их отнесли к оранжевой зоне.
В свежей таблице Минздрава от 27 марта в красной зоне Киев и 9 областей:
- Киев
- Киевская область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Сумская
- Черновецкая
Отметим, что это случилось уже после того, как комиссия ТЭБ и ЧС приняли решение о введении карантинных правил "красной зоны" в Черниговской области с понедельника.
При этом ссылка на таблицу, которую обнародовали утром (с "красными" Черниговской и Ровенской областями), не открывается:
Однако, если сравнить данные в сохранившемся скриншоте, то они не отличаются - все цифры по превышению госпитализаций и эпидпорога, что могли дать основания для внесения в красную зону остались такими же, но в министерстве сменили просто цвет зонирования по этим двум областям с красного на оранжевый.
Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль анонсировал общенациональный жесткий карантин, когда "покраснеют" 13 регионов.