Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что по состоянию на 27 марта в больницах находится 43 585 больных коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

Всего в стране оборудованы 74 927 мест для ковид-пациентов. Из них 64 143 кровати обеспечены возможностью оказания кислорода.

Санврач для примера привел Польшу, где ситуация с местами в больницах хуже. Там для больных короновирусом выделили 35 444 мест, при том, что за два последних дня выявили 35 тыс случаев.

Ляшко сказал, что после стабилизации ситуации в Ивано-Франковской области развернутый там мобильный госпиталь могут переместить в другие регионы.

Напомним, всего за прошедшие сутки в Украине обнаружили 17 424 новых случая заражения на коронавирус. Среди заболевших есть 752 ребенка и 420 медиков.

Также "Страна" писала, что в Киеве за прошедшие сутки госпитализировали больше полутысячи человек.