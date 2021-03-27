Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание из-за обострения на Донбассе. В "Слуге народа" допустили, что его могут провести уже 2 апреля.

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил Александр Корниенко, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа".

"Здесь все должны включиться, весь парламент. Используя то, что будем на следующей неделе видеться", – сказал Корниенко.

Также он считает, что нужно обратиться к странам-партнерам нормандского формата, а также ко всему цивилизованному миру. Возможно, также в ООН.

"С призывом поддержать Украину в этом процессе, принять во внимание нарушение режима прекращения огня", – подчеркнул Корниенко.

Также он добавил, что комитет Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества подготовит 29 марта проект обращения к мировому сообществу.

Напомним, вчера четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы на Донбассе под минометным обстрелом противника.

"Страна подробно разбиралась, как на Донбассе погибли четверо украинских военных и почему идет обострение.