Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал отмену указа о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Решение было принято по результатам аудита указов экс-президента Виктора Януковича.

Его слова передает пресс-служба Офиса президента.

"На прошлом заседании СНБО, среди прочего, было принято решение об аудите всех указов Президента Януковича. Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мною отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", – заявил Глава государства.

"Если есть недели, когда не происходит заседание СНБО, это не означает, что лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины могут расслабиться и спать спокойно", - добавил он.

Напомним, в субботу, 27 марта, глава государства подписал указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента от 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

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