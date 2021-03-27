За сутки 26 марта число новых привитых первой дозой вакцины от коронавируса упало на 4,2% до 17 939 человек по сравнению с 25 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"26 марта 2021 года привито 17 939 человек, из них вакцинировано 1 дозой - 17 939", - говорится в сообщении МОЗ.

Кроме того, вторую дозу вакцины 25 марта не сделали никому.

Всего с начала кампании по вакцинации прививку получили 192 264 человека, из них получили 1 дозу 192 263 человека, завершил вакцинацию (получил 2 дозы) - 1 человек.

По данным на 26 марта в лист ожидания вакцинации от коронавируса записались 356 308 человек.

Напомним, вчера сообщалось, что Украина попала в тройку худших стран Европы по темпам вакцинации.

Также мы писали, что в украинских университетах начали вакцинацию сотрудников.