В субботу, 27 марта, накануне новых протестов в Минске были замечены колонны спецтехники, которые стягиваются к центру.

Об этом сообщает Tut.by.

Колонны проехали по улице Саперов, по Партизанскому проспекту, в районе Уручья и площади Победы. Среди них замечена система заграждений "Рубеж", водометы и автозаки. Кроме того, часть машин милиции на прицепах везла за собой колючую проволоку.

Сегодня в Беларуси планируется проведение акции протеста против президента Александра Лукашенко. Это будет первая масштабная акция с момента проведения митинга "День Воли", а также с конца 2020 года.

Оппозиционеры призывают граждан выдвигаться в центр Минска к 14:00.

В Минске сегодня запланирована новая акция протеста, замечены колонны техники. Видео: YouTube/Online Stock

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко пообещал не возвращать врачей, которые уехали на работу в Польшу.

Также мы сообщали, что постпреды стран ЕС одобрили санкции против Лукашенко и еще 14 беларусов.