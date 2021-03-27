Офис президента осуждает факт вакцинации от коронавируса сотрудников ряда частных предприятий в Тернопольской области вне очереди.

Об этом заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко в комментарии "Укринформу".

"В Тернопольской области произошло неприятное и откровенно бессовестное событие, когда вне очереди были вакцинированы работники нескольких частных предприятий. Это произошло в нарушение существующего порядка вакцинации.

"Допустить такое нарушение порядка вакцинации на местном уровне – было ошибкой, все ответственные лица в области должны это четко понимать. Мы надеемся, что подобное больше не повторится – ни в Тернопольской, ни в других областях", - сказал он.

Также Тимошенко сказал, что в Украине действует четко утвержденная дорожная карта вакцинации, в соответствии с которой с середины марта начался второй этап вакцинации. На этом этапе вакциной, закупленной за средства государственного бюджета, проходят прививки людей с очень высоким риском инфицирования и развития COVID-19 и тех, кто предоставляет медицинские услуги, подчеркнул он.

Он добавил, что областная власть Тернопольской области уже получила "первое и последнее предупреждение по этому инциденту".

В пятницу издание "Liga.net" сообщило, что в Тернопольской области 24 марта вакцинировали препаратом CoviShield 40 работников предприятий "Агропродсервис" и "Тернопольского мясокомбината".

Также обе компании опубликовали в соцсети фото, на которых медработница проводит прививки.

В комментариях на вопрос, где они взяли столько доз препарата, в Агропродсервисе ответили, что руководство предприятия обратилось с соответствующим письмом-просьбой.

По состоянию на субботу эти посты удалены со страниц предприятий.

Основателем компании "Агропродсервис" является нынешний депутат Верховной Рады из группы "За Будущее" Иван Чайковский. Также он является секретарем комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики. На момент обретения депутатских полномочий он был директором "Агропродсервиса".

Отметим, что по данным на сайте СНБО, больше всего публичных лиц вакцинировали в Тернопольской области - 2005 человек, это 20% от общего количества вакцинированных в регионе.

Тем временем в Тернополе фиксируется огромный рост заболеваемости ковидом. Город объявил об ужесточении карантина.

Также мы писали, что Украина попала в тройку худших стран Европы по темпам вакцинации.